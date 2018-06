Carolina de Moras reveló que tuvo relación en la que sufrió intensa tortura sicológica

La conductora de "La Mañana" de Chilevisión Carolina de Moras reveló que tuvo una relación en la que sufrió una intensa tortura psicológica.

Conversando con el panel del programa la mañana de este martes, De Moras sostuvo que "me pasó que tuve una relación en la que terminé pidiendo permiso para salir con mis amigas. 'Quiero salir con mis amigas', 'no'. Al principio era todo bien, maravilloso, espectacular, una relación muy buena. Pero de repente empieza a insegurizarse"

Es por eso que "empieza una relación muy controladora. Estas relaciones vienen acompañadas de agresividad. Es una transición que no te das cuenta, porque las mujeres cuando nos enamoramos se entregan al 100 por ciento. Piensas que mientras más das, das tu tiempo, tu espacio, tus libertades, mejor estás amando"

"En esa época trabajaba y trabajaba un poco fuera de Chile y acá. Era como 'pa' qué te vas a ir a trabajar afuera'. Si acá está todo bien, no necesitas irte'. Tú dices 'sí, en realidad, ¿para qué? Me voy a quedar acá, tengo mi relación, para qué la voy a descuidar.' Después '¿para qué vas a terminar conmigo si a ti nadie te va a pescar? Te vas a quedar sola'. De repente, una empieza a desconocerse a sí misma en el espejo", continuó su relato.

Durante toda la conversación, que se extendió por más de una hora durante el espacio matutino, De Moras no identificó a la persona con la que sostuvo tal relación, aunque sí sostuvo que fue "cuando era más chica" y ocurrió "porque pequé de inocente".

A lo que se suma que dejó de trabajar, así "empiezan a tener control"porque "en esa época era modelo, me estaba empezando a ir súper bien, tenía mis luquitas. Le molestaba que yo viajara. Me decía 'a ver, ¿cuánto vas a ganar? Yo te lo pago'".

"Es una relación de la que no sales. Es muy difícil salir", esto a propósito de que se daban situaciones como "ibamos a comer a la casa de amigos y me decía 'no hables'".

"No lo cuentas, porque no te das cuenta. Empiezas a estar totalmente expuesta a que en cualquier minuto la otra persona pase a la otra línea y se desborde", sostuvo.