Duro descargo de Katherine Orellana contra "El discípulo del chef": "Son unos bastardos"

La ex participante de "El discípulo del chef" Katherine Orellana se lanzó contra el programa de Chilevisión en duros términos tras ser eliminada.

La cantante fue eliminada luego de ausentarse en dos capítulos, lo que llevó a Ennio Carota a decidir que fuera ella la que debía ser la eliminada.

Ahora, a través de redes sociales, la ex Rojo se descargó: "'El discípulo del chef' no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un 'portonazo' y los hueones me dejaron 'tirá', así que la irresponsable no soy yo".

"Son unos bastardos los hueones porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta", exclamó Orellana.

La cantante también se enfrentó al periodista Andrés Caniulef por comentarios que emitió previamente: "Oye Caniulef, yo en la vida me he topado contigo, pero si tú hablas de mí, infórmate".