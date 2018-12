El emocionante adiós de Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro a "Primer Plano"

La noche del viernes 14 podría haber sido la última vez que tuvo al frente a Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro el programa "Primer Plano" tras su inminente salida de Chilevisión.

La pareja de conductores tuvo palabras emotivas en el episodio, pues fue el último de Rodríguez antes de irse de vacaciones. Al programa aún le quedan dos capítulos antes de su final.

En un momento de la noche, Rodríguez afirmó que este 2018 se logró un "un panel joven y diverso" en el espacio y que en esta ocasión sí se concretaría el término de "Primer Plano".

"Todos los años nos decían que el programa se tenía que acabar en el verano y nosotros estábamos felices. Y primera vez que se va a acabar en el verano", dijo el periodista.

"Lo que hacemos con la Fran, a mí no me había pasado nunca. De mirar a una compañera y saber qué vamos a decir o hacer. Me da mucho susto no poder vivir eso de nuevo", agregó.

A su vez, García-Huidobro también se atrevió a hablar sobre Rodríguez y el espacio de farándula. "12 años he conducido este programa, a mí nadie me toca 'Primer Plano'. Pero lo que tú hiciste, lo que pasa entre nosotros dos, es algo que yo me voy a llevar siempre'", expresó.

"Tenemos un vínculo un poco más grande que un programa de televisión, pero te tengo que decir que cuando llegaste dejó de ser 'el programa de la Fran' y fue 'el programa de Julito y la Fran', y eso es algo que la gente valora", declaró la actriz, emocionado.