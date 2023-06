“Es una malvadilla”: Claudia di Girolamo adelanta su regreso a las teleseries con “Dime con quién andas”

"Dime con quién andas" debutará este martes por las pantallas de Chilevisión, marcando así el regreso del canal de Machasa a las teleseries.

El drama, protagonizado por María Elena Swett, Cristian Riquelme y Cristian Arriagada, también traerá de vuelta a la pantalla chica a Claudia di Girólamo que, en conversación con Cooperativa, se refirió a la nueva producción de la que forma parte.

"Lo he disfrutado plenamente, me encanta hacer teleseries", expresó la intérprete, que declara ser fanática de esta producción y de "todos los personajes que he hecho incluso los malos porque siempre aprendo algo".

Di Girólamo, que no ha trabajado en teleseries desde 2019, interpretará a "Mireya Soto", madre de "Paulo" (Cristian Riquelme), a quien describe como "una malvadilla".

"Es una mujer que se dedica a leer las cartas en una comuna de Santiago. Sabe leer el tarot, pero saca provecho de sus clientes, un poco. Es alegre, sociable, un camaleón puede cambiar fácilmente de todo. Es una aliada de su hijo, cómplice de su hijo", adelantó.

La actriz, recordada por icónicos papeles en producciones como "Romané" y "El circo de las Montini", aprovechó también para destacar a la señal de Paramount por ofrecer una nueva alternativa en el área dramática dentro de la televisión abierta, que ha sido liderada por Mega estos últimos años.

"Creo que es un momento súper importante, realmente importante. Llegar al mercado con una alternativa a Megavisión, con un gran producto que tiene una riqueza de imagen impresionante, una riqueza de guión maravillosa y personajes preciosos, entrañables. Nos va a ir súper bien", aseguró la destacada actriz.