"Jugaron con mi tiempo": Miel Blanca lanzó dardos a "El Discípulo del Chef" tras su descalificación

La ex participante de "El Discípulo del Chef", Miel Blanca, expresó su molestia y tristeza tras ser descalificada del programa por contagiarse de Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora del concurso de cocina en 2019 dijo que le arrebataron "la oportunidad de haber ganado y llegado más allá".

"Quería darlo todo y no puedo creer que el programa la única solución que tengan sea esto. Me parte el corazón, estoy muy enojada, con mucha pena y mucha rabia. Siento que la oportunidad de haber ganado y haber llegado más allá me la arrebataron de las manos", contó.

Luego de dos meses de participación, la joven lamentó no la dejaran seguir pesea que otros concursantes del programa se ausentaronen algunas oportunidades. "Jugaron mi tiempo, con mi energía y con mis sueños, porque te ilusionan con algo que luego te quitan de esta manera tan rotunda siendo que hubieron muchas personas en el programa que faltaron".

