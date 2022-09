Jurado se indignó: Imitador de "Yo soy" disparó arma de fogueo en pleno show

Este domingo fue el estreno de una nueva temporada del programa de imitaciones "Yo Soy", y el primer capítulo no estuvo exento de polémicas.

El protagonista fue un imitador de Vicente Fernández que decidió darle un toque creativo a su presentación, pero recibió un reto de parte de los jurados.

Mientras interpretaba "El Rey", Miguel Ángel Salinas percutó un arma de fogueo que tenía guardada en su bolsillo.

"Lo de la pistola, le voy a suplicar que no lo vuelva a hacer. No me quiero poner mala onda, pero me dio mucho susto", le dijo la jurado Francisca García Huidobro.

"El país en el que estamos viviendo, no está para este tipo de lujitos. Le pido por favor, que la próxima vez no lo repita", agregó.

El actor y jurado Cristián Riquelme reparó en el olor que quedó en el estudio tras el disparo: "Dejó pasado a 'cuetazo'. Le iba a poner un rojo al hombre, porque anda armado".

Revisa el momento: