La incómoda discusión entre Jorge Alís y Helhue Sukni en "La Divina Comida"

Este sábado se emitirá un nuevo capítulo de "La Divina Comida", espacio televisivo que viene con un encontrón entre la abogada Helhue Sukni y el comediante Jorge Alís.

Según información de La Hora, ambos personajes no tuvieron mucha afinidad durante la grabación del capítulo, que tuvo como invitados además a la periodista Grace Lazcano y el actor Raimundo Alcalde.

Todo comenzó en la primera cena, que estuvo a cargo del argentino, quien fue consultado sobre si sintió hostilidad cuando llegó a Chile hace 25 años.

"Cada vez que yo decía algo con la doble L... ¿Che, vamos a la playa? (Decían) Argentino ql. Hace 25 años que era argentino ql", contó.

"¡Ah, y ustedes con nosotros! Serán muy simpáticos los argentinos con los chilenos...", soltó la abogada.

"No... Puede ser que el argentino de Buenos Aires sea medio sobrado, como el santiaguino. Eh, son muy parecidos. (...) A mí me pasa, me empoderan en la calle. ¡Ah, el argentino ql! Decimos lo que creemos que le va a gustar a la otra persona, generalmente sin ser nosotros mismos", le respondió Alis.

Sukni continuó con la tensión del momento: "A los argentinos los tengo considerados como prepotentes, pero ahora con el presidente que tienen se les bajó el moño...".

La indomodidad siguió durante el plato de fondo

La cena continuó y otro momento tenso ocurrió cuando llegó el momento del plato de fondo. "Cariño, yo no como cerdo", dijo la abogada luego de que le Alis le sirviera el plato.

"¿Cómo?, pero eso no es cerdo, es vacuno", dijo el humorista que ya estaba aburrido de la actitud de la mujer. "Qué manera de webiar", agregó.