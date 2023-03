"La súper cagué": Luis Gnecco se sinceró sobre agresión hacia expareja en "La Divina Comida"

Durante "La Divina Comida", Luis Gnecco habló por primera vez sobre la denuncia de violencia intrafamiliar que recibió en 2021 por parte de Inés Carbacho, su exmujer y madre de su hijo menor.

"Yo estaba separado ya, dos años de separación y tuve una discusión (...) Pasó esto, fue una agresión, ella decidió denunciar. Primero que nada, traicioné la confianza que tenía con mi exmujer, que es la principal víctima (...) La súper cagué", reconoció el actor frente a Javiera Mena, Marilyn Pérez y Marcos Llunas, admitiendo que esto también impactó en la relación que mantiene con sus hijos, consigo mismo y con su público.

Luego de la denuncia, que fue suspendida tiempo después, Gnecco dijo que el mayor desafío fue reconstruir su relación con su expareja, con quien comparte un hijo de 7 años: "Reconstruir eso es delicado, es lento, y tenemos una buena relación al día de hoy, cada uno está haciendo su vida independiente".

El intérprete de "Neruda" recordó además los difíciles momentos que vivió tras la agresión, tiempo en el que estuvo sin trabajo y debió reinventarse como conductor de Uber: "Después de un año sin trabajo dije: '¿sabes qué? voy a hablar con Inés, mi exmujer', 'préstame el auto pa' ser Uber' porque fue lo único que pude hacer porque necesitaba además cumplir con lo que la ley te obliga a cumplir que es mantener un niño chico".

"Salí a ser Uber y me encontré con la primera persona que me dice: '¿usted es...', pero fíjate que fue muy terapéutico en el sentido que me atreví a dar la cara de nuevo, me atreví a relacionarme con la gente en público (...) la gran lección es bajar el moñito y aprender ", confesó sobre la experiencia, agregando que, al contarle a su hijo mayor, este le dijo: "ojalá que esa hue...te ayudé a ser más humilde po' hue...".