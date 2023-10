La tensa discusión de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez con chilena en Israel

Los conductores de "Contigo en la mañana" de Chilevisión protagonizaron una dura conversación con la vocera de Comunidad chilena en Israel, Sivan Gobrin, por información del bombardeo en un hospital de Gaza.

El tema fue parte de la conversación de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez hasta que Gobrin señaló que "no fue un ataque israelí. Por favor, hago un llamado a chequear la información antes de tirarla rápidamente. Están usando fuentes de un grupo terrorista".

Ahí fue cuando Rodríguez decidió interrumpir: "Perdón, Sivan, pero tú te estás apresurando porque las fuentes nuestras no son del grupo terrorista, son los mismos anglicanos, que son benefactores del hospital, es ABC, Reuters".

"Si pides que no creamos en el otro lado, tampoco tenemos por qué creer lo que tú nos dices, porque eres parte interesada en la información", le dijo a Gobrin, quien luego explicó sus dichos y afirmó que entendían el punto de vista del matinal.

"No, no. Es que tú nos dices que estamos replicando lo que dice un grupo terrorista y me parece una falta de respeto. Es que yo soy periodista y no lo puedo aceptar, no puedo aceptar que tú vengas y me digas que nosotros nos comemos lo que nos dicen", expresó JC.

Posteriormente, Álvarez también intervino y le dijo a Gobrin que "no nos vamos identificar ni con la versión israelí ni con la versión de Hamas. Es irresponsable que creamos cualquiera de las dos versiones".