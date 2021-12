Mane Swett volvió a "¿Quién es la máscara?" tras sufrir la muerte de su madre

Este lunes la actriz Mane Swett regresó al programa "¿Quién es la máscara?" luego de estar casi un mes ausente debido a su contagio de Covid-19 y al fallecimiento de su madre.

En conversación con Lun, Swett contó que su contagio "fue súper duro, me dio faringitis y perdí la voz. Me alcancé a asustar porque no me mejoraba. Lo pasé pésimo, contagié a mi hijo y lo cuidé también".

La intérpete asegura haber estado enferma durante todo el mes de noviembre y que no podía volver a grabar el programa de Chilevisión debido a la ausencia de su voz. "Yo siento que no me fui un mes, sino que un semestre, así que el trabajo de reincorporarme ha sido algo que tuve que acelerar", dijo sobre su retorno.

En ese sentido Mane Swett indicó que ha tenido que lidiar con algunas secuelas de la enfermedad mientras graban "¿Quién es la máscara?".

Sumado a esta extensa recuperación, la actriz sufrió el fallecimiento de su madre "cuando me volví a parar, cuando ya llevaba casi un mes".

"Fue un golpe al suelo nuevamente. Y decidí volver al programa por voluntad propia. Hice el funeral y volví. Pararse de algo así son años y el programa termina. Volver a pararse después de esto ha sido un ejercicio de fortaleza gigante. Me siento orgullosa", indicó.

En el último episodio de esta segunda temporada de "¿Quién es la máscara?", el equipo de investigadores, integrado por Swett, descubrió la identidad de Unicornio: Eva Gómez.