"Me agarraron tres gorilas": Mariana Derderián fue vetada de tienda en Nueva York por 10 años

La actriz Mariana Derderián contó en el capítulo de esta semana de "La Divina Comida" la molesta experiencia que vivió en un viaje a Nueva York.

Todo ocurrió cuando Derderián estaba comprando en una tienda de La Gran Manzana. Cuando decidió ver cómo le quedaba la ropa se dio cuenta que sólo dejaban entrar con tres prendas al probador.

"Entré a un probador y estaba con siete pilchas. Y (me dijeron) 'no puede entrar más de tres', entonces yo encontré regia idea que todas las otras meterlas en mi bolso", contó.

La decisión le costó caro a la actriz, ya que un sensor detectó el resto de las prendas: "Pasé por un pasillo que según yo no pasaba nada y empieza a sonar 'tu, tu, tu, tu', y vienen tres gorilas. Me agarraron y me subieron al ascensor y me bajaron como al menos algo, y me revisaron completa hasta el celular".

"Finalmente le expliqué a la mina 'yo solo quería hacer esto' y después le dije 'te lo pago, te lo pago', porque me dijeron 'usted no va a entrar nunca más a esta tienda por 10 años'", concluyó.