"Me chupa un huevo": La furiosa reacción de Max Cabezón contra Camila Ruiz en "El Discípulo del Chef"

Durante el capítulo de "El Discipulo del Chef" de este domingo en la noche, Max Cabezón tuvo un duro conflicto con Camila Ruiz.

Todo ocurrió luego de que la joven comenzara a preguntar a sus compañeros sobre su top 3 de los "más minos" del programa y Miel Blanca apuntó a Cabezón.

En ese contexto, Camila Ruiz se acercó a Max Cabezón para decirle la preferencia de su compañera. "Estamos haciendo el ranking de los más minos de El Discípulo del Chef, le pregunté a Miel y dijo que estabas en el número uno. ¿Qué se siente?", señaló.

"Me siento bien, me parece bien", aseguró el joven, y agregó que "es muy superficial. Como que es un ranking superficial... ¿Qué me entrega, que me da?".

"Me gustaría que me hubieras dicho: 'Max, hicimos un ranking de la persona más clever, creativa o inteligente'. Pero que me vengas a decir algo tan superficial como 'el más mino', me chupa un huevo, de verdad", agregó enojado.

"¡Qué superficial esto! ¿En qué año estamos? ¿En el 2001, (somos) Protagonistas de la Fama?", dijo.

Camila Ruiz dijo que el comentario de Cabezón la "hizo sentir mal". Agregó que lo "estaban pasando bien, chacoteando. ¿Cómo tan grave?".