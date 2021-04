"No siga con esto, por favor": El desubicado coqueteo de Moreira a Monserrat Álvarez

Un incómodo momento ocurrió durante el matinal Contigo en la Mañana de CHV, donde el senador Iván Moreira coqueteó con la animadora del programa Monserrat Álvarez.

El político UDI fue invitado al espacio para comentar sobre el fallo del Tribunal Constitucional ante el proyecto del 10% y Álvarez le consultó sobre su opinión sobre aplicar impuestos al retiro.

"Iván Moreira, yo ayer lo escuché diciendo que usted no estaba a favor de que el Gobierno, en su nueva ley, pusiera un impuesto a este 10%, Que a la gente no había que cambiarle, a estas alturas, las reglas del juego. ¿Escuché bien o fue un sueño? Porque estaba a punto de dormirme", preguntó la periodista.

"Lo que sería grave que soñara con usted, ya estaríamos traspasando todos los límites", intervino Julio César Rodríguez, dando un giro en el tono de la conversación.

En ese momento, Iván Moreira comenzó el coqueteo: "No se deje provocar por los dichos de Julio César, porque lo más importante de esto es que yo también soñé con Usted". Álvarez, con notoria incomodidad, respondió que no quería "seguir con esto, no es mi tipo de hombre. No siga con esto, por favor".

Con música romántica de fondo, Moreira continuó y la periodista respondió: "Sáquenme esa música, estamos en un panel político. No siga por ahí Iván Moreira". "¿Pero se acuerda de esa canción? Yo también la encuentro estupenda", insistió el político.

"Se puso galán el senador. Monse, es tu culpa, no del senador Moreira", dijo Julio César Rodríguez, a lo que Álvarez respondió tajante: "No es mi tipo y está muy viejo para mi, así que no", enfatizó la comunicadora.

"¿Muy viejo? Por favor. (...) Yo estoy felizmente casado. Pero uno puede decirle una buena palabra a una persona en una mañana", finalizó Moreira.