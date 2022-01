Perla Ilich abandonó "El discípulo del chef" tras encontrón con Daniela Aránguiz

En la emisión del capítulo del viernes, Perla Ilich anunció su salida del programa "El discípulo del chef" luego de un momento tenso con Daniela Aránguiz.

Ilich tomó la decisión luego de algunos problemas que tuvo con Aránguiz, que justamente en el episodio del viernes se cambió al equipo azul "por mi salud mental y la de mis compañeros, somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte, y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final".

"Pido la palabra porque a mí no me gusta la victimización", replicó Ilich, "esto no es un reality, es un programa de cocina. Como Daniela lo dijo, hay muchas mujeres con carácter fuerte y todas tenemos diferentes temperamentos, me incluyo... pero lo que no me gusta en la vida es que nadie mire en menos a nadie".

Hacia el final, Perla tomó la palabra para informar su retiro. "Mis compañeros saben mis razones, creo que entrar en polémicas y cosas, ya tuvimos mucho de eso", dijo.

"Es por un tema de tranquilidad mental, y por eso prefiero retirarme. Esto es cocina, hay que darle a la cocina y no caer en otro tipo de cosas. No me caracterizo por eso", expresó Ilich.