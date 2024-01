Pincoya reveló vivir experiencias paranormales en Chilevisión: "Vi a una niña"

Mientras se encuentra en plena grabación de los primeros capítulos de "Top Chef VIP", Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, reveló que ha vivido experiencias paranormales en los pasillos de Chilevisión.

La exfinalista de Gran Hermano expuso en entrevista con La Cuarta los episodios que ha vivido desde que empezó a ir más seguido al canal. "Un día entrando al edificio, vi a una niña al lado del piano, me saludó, después como que me regresé altiro para hablar con ella, pero ya no estaba", comenzó.

En esa línea, relató que "hace días atrás iba al baño, ya como a las 8, porque terminamos de grabar tarde, muy apurada y yo escuchaba que de abajo, porque hay una escalera cerca del baño de damas, me llamaban: 'Jenni, ven, Jenni, baja, baja'. 'No, chica', le dije yo 'No, chica, estoy apurada'". Sin embargo, cuando volvió no encontró a nadie, afirmó.

Asimismo, dijo que las manifestaciones son regulares y contó que el pasado martes también fue al baño y "el tacho grande estos del confort, empezó a moverse (repetitivamente) y yo dije, ah ya. Y empecé a lavarme los dientes. Ahí le dije 'chiquilla, ya te sentí, no te veo pero sé que estás ahí. Si te quieres manifestar, manifiéstate, no te puedo ver, pero si quieres, acompáñame".

Pese a las reiteradas experiencias, Pincoya aseguró a dicho medio que no le teme a los fantasmas ni espíritus. "Si ellos ya saben que yo los puedo captar de alguna manera, verlos, percibir su presencia, van a seguir manifestándose, porque algunos piden ayuda, o solamente quieren que tú sepas que ellos están ahí. Hay muchos yo creo que están atrapados", sostuvo.

"Si los puedo ayudar, los voy a ayudar, y ellos me van a hacer compañía, así que creo que me van a proteger, mientras estoy allá, me van a cuidar, así que feliz", recalcó.