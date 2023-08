Revelan las razones de la salida de Sebastián Ramirez de "Gran Hermano"

En el capítulo de este domingo de "Gran Hermano" se conocieron las razones de la renuncia de Sebastián Ramírez del reality show.

Una de ellas habría sido la escalada de las constantes discusiones de Sebastián con Constanza Capelli, que los llevó a un nuevo término de su relación.

"Me dijo: 'Me insegurizas'. Yo le dije, 'cómo te voy a querer insegurizar'. Pitiá. Que yo la quiero dejar mal delante de todo Chile, en la volá que se va", dijo Sebastián en ese momento.

El vaso de la discordia

Luego de ese encontrón, se llevó a cabo la clásica fiesta que se realiza todos los viernes en "Gran Hermano".

En ese contexto, Sebastián pasó a llevar unan regla del reality: Los jugadores no pueden compartir vasos, ya que tomó los vasos de Coni y Pincoya y mezcló los tragos para formar uno solo.

"¿Cómo puedes hacer eso? Tomarte mi trago, ¿qué te pasa? (...) Que el Gran Hermano sepa que este loco se está tomando el trago de los demás y eso es sancionable. Loco, hueón, déjame en paz", le dijo Coni.

Posterior a eso, la participante se sinceró con Pincoya y Alessia sobre su relación con Sebastián: "Cada vez que lo quiero soltar, me tortura. Y es un copete, pero es la hueá. Me saca mis hueás, se come mi comida, me roba mis huevos, me hace de todo, todo el rato me hace la vida imposible. Que me deje tranquila. Más encima me lo niega y me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza".

Skarleth y Trinidad se acercaron a entregarle apoyo a Constanza que continuó con su relato: "Me sentía sola... Me dice que estoy traumatizada por lo que me ha pasado, entonces yo estoy ahí como diciendo, 'será verdad lo que me dice, será mentira, será que de verdad estoy loca'. Me tiene en un bucle".

"Me está dejando como el pico"

Luego de esta serie de discusiones, el ex participante de "Doble Tentación" tomó la decisión de retirarse de la casa y la informó a el "Gran Hermano" en el confesionario: "Renuncio. La he pasado bien, pero me quiero ir. Me está dejando como el pico esta mina".

Ramírez no tardó en despertar a sus compañeros e informarles la noticia para abandonar la casa rapidamente.

"Pásenla bien, fue un gusto haberlos conocido, lo pasé excelente, cumplí mi ciclo. La gente cree que uno es pesado y mala onda, que quiere herir, me mostré tal y como soy", reflexionó.

Envió un mensaje a Constanza: "Nunca me entendiste, te traté de decir desde el primer día, confía en mí. Creo que fue efecto encierro lo que te paso conmigo. ¿Ahora me crees o no?", agregó.

"Como te dije que te iba a cuidar, prefiero irme yo antes que tú, y después te dije mejor quédate tú. Te doy la posibilidad de que sigas porque lo quiero, porque lo siento", finalizó.

Cabe destacar que de acuerdo con La Hora, Ramírez tiene todo acordado para ingresar al nuevo reality show de Canal 13.