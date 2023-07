¿Se debe mostrar la boleta? Intenso debate de Julio César y Monserrat en Contigo en la mañana

Una intensa y acalorada discusión protagonizaron Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez en el matinal "Contigo en la mañana", a raíz de la agresión de un guardia a un cliente en Viña del Mar.

Todo comenzó con el periodista Luis Ugalde presentando el caso del joven agredido por, supuestamente, no haber querido mostrar su boleta en una tienda. Sin justificar la acción del guardia, Álvarez aseguró que el hecho de pedir la boleta era una práctica habitual y que estaba justificada ante los niveles de delincuencia.

Por su parte Rodríguez mostró su desacuerdo y apuntó a los derechos civiles de las personas y a las técnicas disuasivas para evitar este tipo de hurtos.

"Si un mechero va con la chaqueta en la mano y con cosas en el cuerpo, ¿por qué no lo van a poder detener?", dijo Monserrat. "Te estás confundiendo, es distinto", le replicó JC.

"¿Por qué la tienda no va a tener derecho de pedirle la boleta al señor para comprobar si no se robó algo? Uno tiene que sacrificar ciertas cosas de la supuesta privacidad en pro de la seguridad", respondió la animadora del espacio.

La discusión de JC y Monse

"Te digo como funciona la cosa: Carabineros sí puede revisarte y llevarte detenido. Tú puedes retenerlo, le dices 'señor, vamos a esperar a Carabineros'. Pero no puede llegar y decir 'a ver abra la bolsa' frente a otras personas. ¿Qué pasa, Monse, si tu no tienes nada adentro?", continuó Julio César, y Monserrat respondió que "a mi me lo han hecho, no tiene nada de malo".

"No estoy de acuerdo con la ley. Es súper importante, si queremos resguardar la seguridad y terminar con el mecheo, la persona de la tienda te pueda pedir la boleta si hay autopago, por ejemplo", agregó Monserrat Álvarez.

"Perdóname Monse, disculpa que sea tan 'contreras' contigo, pero estás mezclando peras con manzanas. ¿Qué tiene que ver que tu salgas por un autoservicio con que en un lugar abierto tu vayas solo y te paren entre todos? Eso no puede ser", sostuvo Rodríguez molesto.

La extensa discusión produjo diversos comentarios por parte de los espectadores, quienes apoyaron los puntos de vista de ambos conductores.

Oye que está bueno el debate en el matinal de CHV respecto a las facultades de los guardias de las tiendas: JC defiende los derechos civiles versus Monse y Roberto Fox defienden “el que nada hace nada teme” — 𝙰𝚝𝚛𝚊𝚌𝚝𝚒𝚟𝚊 𝙲𝚘𝚗𝚌𝚑𝚊 ᴛᴍ (@atractivaconcha) July 26, 2023

Si suena la alarma no es que estén robando altiro, es como dijo JC puede ser también que la cajera no saco la alarma y listo 🤷🏻‍♀️



Alarma suena no es sinónimo de robo 👍🏻

JC super claro 🙌🏻👏🏻

Ahora vienen las volteretas de la Monse 🤦🏻‍♀️#ContigoCHV — Cynthia González (@RomanetGonzalez) July 26, 2023

#ContigoCHV por esta vez muy bien también Monse, y como siempre JC siempre dando la cacha, entiende JC los carabineros no van por una sospecha, sólo por el delito cometido, las personas con sentido común se quedan y muestran su boleta y su bolsa, el que nada hace nada teme, punto — Ralfort89 (@Ralfort89) July 26, 2023