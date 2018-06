Sebastián Eyzaguirre: La entrevista mala leche que me hicieron es una vergüenza

El rostro de "CQC" Sebastián Eyzaguirre utilizó la pantalla del programa, que se emite en vivo los días lunes, para calificar como "una vergüenza" la entrevista que le hizo la revisa El Sábado y publicaron el pasado fin de semana.

"A veces se nos va la bala un poco más pasada, nos vamos a la mierda, pero puedo decir con toda convicción que toda mi vida lo que he hecho lo he hecho con buena intención", señaló.

"Cuchillo" Eyzaguirre añadió que "estoy absolutamente convencido, desde lo más profundo de mi entraña, me creas o no, que la gente de la revista El Sábado no puede decir lo mismo, te lo aseguro".

"La entrevista mala leche que me hicieron y la cama que me armaron, la verdad, no está a la altura de una revista de ese diario y simplemente, con fuentes falsas y mucho más, es una vergüenza", sentenció.