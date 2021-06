"Si alguien me conoce, ayúdenme": Angustiado adulto mayor pidió apoyo en vivo

Cada día durante el programa Contigo en Directo entrevistan a ciudadanos que en la calle van contando sus historias que reflejan la realidad que miles de chilenos han vivido debido a la pandemia de Covid-19.

Durante el capítulo de este jueves, llamó la atención el angustioso mensaje que mandó un adulto mayor de Estación Central llamado Nelson Osses cuando era entrevistado por el reportero del programa César Barrera.

"Yo quería mandar un mensaje. Soy un adulto mayor... me encuentro muy solo. Si alguien me conoce, ayúdenme. No tengo familia", dijo entre lágrimas ante un atónito Humberto Sichel.

"Si alguien me conoce de mis tiempos de juventud... Si alguien me conoce, de todas las personas de mi edad, antiguas, yo soy más conocido como el Pato. Tuve fábrica de camisas en Arica, tuve un night club en Calama, en mis tiempos jóvenes, y ahora estoy enfermo de una hernia y quedaron de operarme y todavía no me llama", continuó con dificultad para hablar debido a su emoción.

"No quiero incomodar a don Nelson, está demasiado emocionado", dijo Barrera tras darle unos segundos al entrevistado para que pudiera reponerse.

Tras las palabras del adulto mayor, Humberto Sichel explicó que durante los "programa en vivo uno se encuentra con distintas historias de vida. Vamos a tratar de ayudarlo en lo posible".

Al finalizar el programa, el alcalde electo de Estación Central, Felipe Muñoz, se contactó con producción y se unió al programa, donde explicó que ayudaría a Nelson Osses.

Revisa el momento aquí: