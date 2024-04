"Te voy a pegar": Hombre le tiró pan a notero del matinal de Chilevisión

Un tenso momento pasó el periodista Luis Ugalde mientras informaba en vivo sobre una fiscalización en Renca, para el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión.

En medio del operativo, un hombre se acercó al reportero, le lanzó un trozo de pan y lo insultó.

"¡Te voy a pegar!", dijo el sujeto.

"¿Por qué me tiraste un pedazo de pan? Yo no te hice nada", respondió Ugalde.

Luego vinieron amenazas e insultos de parte del transeúnte y el notero respondió con un espontáneo "ándate a la chucha".

Desde el estudio, Julio César Rodríguez intentó calmar la situación: "Lucho, tranquilo. Tú no te sumes a esa actitud Luchito, yo sé que cuesta, pero mantenga la calma".

Finalmente, un oficial de Carabineros apartó al sujeto y conversó con él. "Se lo van a llevar en cana por gil... perdón se me salió", reaccionó Luis Ugalde.

El periodista explicó el tenso momento: "Estábamos comentando la fiscalización y llegó el muchacho y me tiró un pedazo de pan. Yo estoy haciendo mi trabajo, puede estar en contra de mi pega o de mi forma de hacer el trabajo, pero me lo puede decir. No tiene por qué tirarme un pedazo de pan".

"Es bastante humillante. Entonces por eso les pido disculpas por mi reacción", agregó Ugalde.