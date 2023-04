"Todos los periodistas cometemos errores": JC Rodríguez se refirió a despido de Paulina de Allende-Salazar

Durante "PH: Podemos hablar", episodio que estrenará este viernes, Julio César Rodríguez habló sobre el despido de Paulina de Allende-Salazar de Mega.

Al ser consultado por Jean Philippe Cretton, el rostro de Chilevisión dijo: "Como periodista no me gusta, creo que todos los periodistas cometemos errores al aire".

Además, el conductor de "Contigo en la mañana" se mostró en contra del veto del general Chaván a la comunicadora, contra quien presentaron un recurso de protección.

"No me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás, uno entiende la conmoción del momento, pero no es bueno censurar", continuó Rodríguez, añadiendo que si bien desconoce los detalles, no está de acuerdo con el despido de su colega.

De Allende-Salazar, que llevaba dos años en Mega, fue desvinculada de la estación televisiva la semana pasada luego de un polémico despacho en vivo, donde llamó "paco" por error al fallecido carabinero Daniel Palma.