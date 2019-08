Christell se quebró tras su debut en "Rojo" por su "exposición"

Este lunes redebutó en el clan "Rojo" Christell Rodríguez, una de las participantes más recordadas del programa de talentos de TVN. Su regreso no fue el ideal y el jurado la calificó con una nota 5,3.

Esta calificación no fue lo que esperaba la cantante, quien se refirió este martes al complejo momento por el que atraviesa, donde incluso se emocionó al explicar su actuación.

"Tuve problemas con la presentación, pero esto es así. Espero que la próxima sea mejor", dijo Christell entre lágrimas, las que tienen otra poderosa causa: su gran figuración en las redes sociales.

"Es un tema personal que tiene que ver con mi exposición. Es algo ajeno a la competencia, me estuve aguantando todo el día. Es algo que no me debería afectar, pero llega un punto de quiebre", relató.

"Sé que me la puedo, llevo muchos años luchando por una oportunidad y lo seguiré haciendo, porque es lo que amo. Es algo externo, sí se relaciona con mi exposición, pero es personal. Es algo que me cuesta todavía", reiteró.

La cantante recibió varios mensajes de respaldo en redes sociales: