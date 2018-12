"Coca" Mendoza volvió a comer tallarines en televisión y le llovieron las críticas

En el capítulo de "La Divina Comida", Gabriel "Coca" Mendoza fue anfitrión una noche en la que preparó pastas, recordando su episodio ocurrido en "La Granja VIP".

El ex jugador de fútbol revivió el momento en que en el reality comió tallarines y cuya imagen causó revuelo por la manera de ingerir la comida.

15 años después, su amigo DJ Black le dijo que "se nota que aprendiste a cocinar y a comerte los tallarines", lo que hizo que el actual concejal de Viña del Mar cambiará su humor y afirmara que le molesta hasta ahora la situación.

En redes sociales, los televidentes tuvieron críticas a Mendoza.

El Coca Mendoza todavía no aprende a comer tallarines. Y al weon le molesta que se rían de él por los tallarines del reality. Y no veo a ninguno más que sepa. Una cuchara ayuda. #LaDivinaComida

#LaDivinaComida Coca Mendoza antes me caias mal... ahora me caes peor!!! Como chucha no te gusta comer ninguna huea y los tallarines te los comes como las hueas