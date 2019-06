Colonia Dignidad: Aseguran que hijos de víctimas de Paul Schaffer no serán parte de nueva serie televisiva

Patricio Pereira, productor ejecutivo de la productora Invercine&Wood, que está rodando la nueva serie de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera, salió al paso de la preocupación sobre que hijos de víctimas de Paul Schäfer fueran a ser parte del proyecto fílmico.

La inquietud fue planteada por el abogado de los 117 ex colonos que presentarán una demanda contra el fisco por secuestro y esclavitud, Winfried Hempel, el que enunció la participación en un casting de los menores, lo que fue desdramatizado por el comunicador audiovisual.

"Somos muy respetuosos de los derechos humanos y las víctimas de la ex Colonia Dignidad, así que exista toda la tranquilidad de que no hay hijos o nietos de víctimas de la ex Colonia Dignidad en la serie", dijo a Cooperativa Regiones, Patricio Pereira.

Quien fuera parte de la producción de la serie "Los 80" agregó que "nosotros tenemos filtros muy meticulosos en este sentido, no solo en materia de derechos humanos, sino también con entrevistas con los padres de menores".

"Todos los protocolos necesarios para que estén presentes en las grabaciones, por lo que reiteramos la total tranquilidad a las víctimas de ex Colonia Dignidad", concluyó Patricio Pereira quien además envió un comunicado de prensa.

#Maule: A través de un comunicado, la producción ejecutiva de InvercineyWood que lleva el rodaje de la serie televisa en ex Colonia Dignidad, aseguró que no hay hijos de víctimas de ex colonos en el proyecto audiovisual que ya se graba en #VillaBaviera @Cooperativa pic.twitter.com/OQAXO2F26A — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 19 de junio de 2019

Colonia o Dignidad

La serie de la ex Colonia Dignidad estará compuesta de ocho capítulos de 50 minutos y será exhibida por la televisión abierta en Chile y a través de internet en Alemania.

"La historia comienza cuando ellos se escapan, (Salo Luna y Tobías Muller), y que fue lo que detonó después la captura de Paul Schäfer y la investigación del abogado Hernán Fernández", confidenció Pereira.

"Es una serie de ocho capítulos de ficción, basada en un hecho real que generará la reflexión de lo ocurrido, o al menos eso es lo que esperamos", complementó.

Originalmente, la serie tenía contemplado el nombre de "Colonia", pero desde Invercine&Wood indicaron que se evalúa el cambio a "Dignidad".