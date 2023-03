Comienza la recta final: ¿A qué hora se estrena la última temporada de Succession?

Nueva alianzas, intrigas y traiciones es lo que trae al público el estreno de la nueva y última temporada de Succession, galardonada serie de HBO.

La pieza audiovisual trata sobre una de las familias más poderosas e influyentes de la política y medios estadounidenses, la familia Roy. Esta última temporada lleva la recta final la batalla por Waystar Royco.

El primer episodio de la cuarta temporada se titula "The Munsters" (Los Mounstruos) y se estrenará el próximo 26 de marzo de 2023 a través de HBO y HBO Max en el mismo horario en que domingos anteriores se emitía The Last Of Us.

¿En cuáles horarios?

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua: 19:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 p.m.