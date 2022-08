Con actores y un "guiño" a "Los 80": Las referencias culturales de la primera franja

La primera franja electoral para el plebiscito del próximo 4 de septiembre dejó varias referencias a la cultura popular, tanto en los segmentos del Apruebo como del Rechazo.

En la primera opción destacó la participación del actor y ex diputado Roberto Poblete y la actriz Patricia Rivadeneira en un sketch en el que debatían algunos artículos de la propuesta constitucional.

En esa franja también apareció la actriz Paola Volpato con un mensaje dirigido a las mujeres y en favor de la opción Apruebo.

En el lado del Rechazo no hubo rostros famosos, pero si un "guiño" a una de las escenas más emblemáticas de la serie "Los 80": en ella un grupo de actores recrea el momento en el que "Juan Herrera" y su familia comparten la once e inician una discusión política, la cual se ve interrumpida por el padre de familia asegurando que acá "no hay gente ni de derecha ni de izquierda".