Concejal se enfrentó a José Antonio Neme: "Mal entendió o no quiso entender"

El periodista José Antonio Neme tuvo un tenso momento en vivo, durante la transmisión de "Mucho Gusto", con el concejal de Viña del Mar Alejandro Aguilera, quien luego respondió en redes sociales.

A propósito del desalojo de una toma en Reñaca, ordenado por la Justicia, el representante viñamarino defendió al grupo de pobladores afectado: "Creo que el bien común no puede quedar supeditado al bien particular. A mí me hubiese gustado que el Estado se hubiese hecho cargo antes. Y que la tensión que hay hoy hubiese estado cuando este predio era utilizado como vertedero ilegal", señaló.

El conductor de Mega reaccionó: "Concejal, le voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar. Para usted, como el bien común está por sobre todo, ponga el patio de su casa".

"Es que no tiene ningún sentido lo que usted me dice", replicó Aguilera.

El concejal profundizó su postura en Instagram y agregó que "el problema de la vivienda y los campamentos es un tema de Estado, de orden institucional. En ningún caso se puso en duda el derecho de propiedad, tan solo se cuestiono su carácter absoluto. No podemos tener como única solución, la expulsión de personas pobres de los terrenos".