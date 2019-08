Conductor de "Resistiré" reveló lo mal que lo pasó en el reality de Mega

Facundo, el conductor mexicano de "Resistiré", vivió su primera experiencia en la televisión chilena y sólo tuvo reclamos por los horarios, malos ratos y arrepentimientos varios tras cámaras.

En un video de Youtube, Gómez mostró la trastienda del reality de Mega, en un gráfico video de todo lo que le molestó.

"Lo primero que debería hacer es pedirme perdón a mí mismo, por haber hecho lo que hice. Todo comenzó hace como cuatro meses, cuando se acababan los programas que estaba haciendo y me iba a quedar desempleado", contó.

"Me ofrecieron conducir un reality y ya había estado en dos realities, 'Big Brother' y 'La Isla', y me gustaría ya no ser la víctima, sino el victimario. Me dije 'está buena la experiencia, es un reality de supervivencia, votaciones. Bueno, 'órale, le entro'", dijo.

Venir a Chile y sus paisajes, además de tener trabajo, motivaron a Facundo a aceptar el desafío de conducir el programa de Mega.

"Vete a la verga, lo difícil que es trabajar en un reality. Lo digo y hasta me estreso. ¡Sáquenme de aquí! Al estar tú sometido a lo que pasa allá adentro. Íbamos a entrar a grabar y no pudimos porque la señora Aída estaba discutiendo con Lobito, dos horas"

Aparte de la demora, Facundo reclamó por la mala higiene de los baños y los tiempos muertos. "Cuando sea más famoso, voy a pedir baño propio. De repente hay unas cosas... No es porque sea mamón, pero qué verga", detalló.

"Fue una constante lucha conmigo y la producción. 'No quiero hacer eso... ¿por qué lo tengo que hacer?'. Por ejemplo, no me gusta hacer cosas de asco como un licuado de cabeza de pescado con ojo de vaca (...)

"Les llevas cosas asquerosas y se las terminan comiendo por placer, porque no han comido en dos días. Yo decía, 'pobres güey', y les metía chocolates", remató Facundo, casi resignado.