Críticas de realizador y la respuesta de Arriagada por serie sobre crimen de Frei Montalva

El productor y actor Pablo Díaz criticó ante la Democracia Cristiana el rol que - según afirma- ha tenido el ex ministro Genaro Arriagada en que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no haya otorgado fondos a la serie "Magnicidio", que se basa en el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva a manos de la dictadura.

El proyecto, anunciado en 2018, es una miniserie de ficción, que toma referencia el libro que escribió la hija del líder falangista, Carmen Frei, sobre el crimen de 1982, que tuvo en enero de 2019 seis condenas por el delito, calificado como homicidio simple.

Por segundo año consecutivo, la producción -que ha obtenido un fondo Corfo y fue seleccionada en el mercado internacional Filmarket Hub como una de las cuatro series latinoamericanas elegidas- entró en la quina finalista del concurso del CNTV en la línea Series Históricas o Documentales Históricos Ficcionados, pero al igual que en 2019 quedó en el tercer lugar: sólo las dos primeras son apoyadas.

En la votación de este año, que tuvo lugar en la sesión del CNTV del 27 de agosto, Arriagada le entregó el menor puntaje posible al proyecto; algo similar a lo ocurrido en 2019, cuando no le dio la máxima puntuación de acuerdo con el sistema de voto.

Díaz: Compromete la credibilidad de la DC

Ante esto, el realizador envió una carta al timonel de la DC, Fuad Chahín, y a otros dirigentes, en la que califica como "incomprensible que el Sr. Genaro Arriagada, como miembro del Consejo Nacional de Televisión, no haya apoyado con sus votos para que 'Magnicidio' pudiese contar con el reconocimiento del CNTV".

"Independiente del criterio que haya definido personalmente para no apoyar 'Magnicidio', creemos que este hecho compromete públicamente la credibilidad y consecuencia del Partido Demócrata Cristiano en su constante lucha contra la violencia política y la represión. ¿Cómo se explica ante la opinión pública que el consejero (militante del) PDC haya negado el apoyo a un proyecto que releva la figura de Frei Montalva y a la vez condena el atropello de los Derecho Humanos?", plantea la misiva.

Asimismo, Díaz apunta que el objetivo de su texto es que "el Partido Demócrata Cristiano pueda restablecer una postura consecuente con sus principios dentro del mundo de la cultura y dentro del Consejo Nacional de Televisión".

Arriagada responde: Alineaciones político-partidistas no pueden influir



Tras hacerse pública la carta de Díaz, el ex ministro Genaro Arriagada respondió, asegurando que la militancia política no debe influir en la elección de proyectos en fondos concursables.

"Un comité de evaluadores externos entregó un informe de la calidad técnica y artística de cada proyecto (...) el proyecto 'Magnicidio' no es un reportaje sobre la muerte del presidente Eduardo Frei, sino que clasifica en la categoría de 'Documental Histórico Ficcionado' esto es uno donde coexisten hechos históricos con personajes y situaciones de ficción y como muy bien lo dice el informe de los evaluadores es 'un thriller....'", detalló.

Arriagada agregó que el panel evaluador "situó este proyecto en el cuarto lugar entre 25 postulantes en la línea" y "en general, por respeto a los creadores del área audiovisual y para evitar sesgos político-partidistas en la asignación de esos fondos, tiendo a respaldar las calificaciones que hace ese comité de evaluadores, votando por los primeros proyectos que ellos presentan. En este caso, como lo había hecho el año anterior, hice una excepción ubicándolo en el tercer lugar (y no en el cuarto)"

Además, y "no obstante que tengo dudas de la pertinencia, para la propia memoria del presidente Frei Montalva, de ser tratada su muerte como un 'thriller', este proyecto había sido presentado el año anterior e igualmente, no obstante mi voto a favor (le otorgué dos de un máximo de tres votos), no fue seleccionado", recordó.

"Quiero rechazar del modo más enfático que, en la calificación de la obra de centenares de artistas y creadores que participan en fondos concursables, alineaciones político-partidistas puedan tener una influencia por sobre la creatividad. Por lo menos en eso no he estado ni estará jamás", finalizó el histórico militante DC.