Dichos de ex ministro Artaza e interrupción de Matías del Río a Artes fueron lo más denunciado ante el CNTV en octubre

Una entrevista de Rodrigo Sepúlveda al ex ministro Osvaldo Artaza y la interrupción del minuto de silencio al candidato Eduardo Artés se tomaron las denuncias principales de octubre ante el Consejo Nacional de Televisión.

De acuerdo a información proporcionada por el CNTV, en octubre se tramitaron 841 denuncias, las cuales tienen un procedimiento de fiscalización, pero no configuran prejuzgamiento o sanción.

Con 90 denuncias, lo más tramitado en octubre fue la entrevista del 23 de octubre en Meganoticias Alerta al ex ministro de Salud Osvaldo Artaza, quien dijo que los no vacunados son un "peligro andante" y que las personas que no tienen completo el plan de vacunación deberían estar impedidas de trabajar, asistir a clases y trasladarse, lo que "genera odio y discriminación", según denunciantes.

Luego, con 61 denuncias, está el momento en que Matías del Río interrumpió el minuto de silencio que se tomó el candidato Eduardo Artés en memoria de Denisse Cortés, lo que fue considerado como "censura" por los denunciantes.

También se denunció, con 13 tramitaciones, un capítulo de "Contigo en la mañana" con Julio Cesar Rodríguez "increpando y haciendo gesto obsceno con la mano a periodista de Canal 13, Amaro Gómez-Pablos, y en horario de protección", según la denuncia.