Creador de “Hey Arnold!” sorprende tras dibujar a Yuyín con especial mención a Chile

El creador de la serie animada "Hey Arnold!", sorprendió a sus fans chilenos tras publicar un dibujo del icónico personaje Yuyín, con una pequeña mención al país.

Si bien, originalmente su nombre es Eugene, en la versión latina sus amigos lo nombran Yuyín, y se caracteriza por estar constantemente en accidentes, tras los cuales suele gritar "¡Estoy bien!". Es por ello que en Chile se utiliza su nombre para aludir a quienes suelen tener mala suerte o muchos percances, según explicó el tiktoker Pato Baeza.

"¡Estoy bien! Me encantan los tatuajes que salen Chile y Argentina", escribió Craig Bartlett en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que en abril de 2023, Bartlett aseguró al podcast argentino, El Arondo, que Chile es uno de los países que más seguidores tiene del programa.

"Es encantador el amor que nos dan desde Chile, Argentina, esos dos países... y México. No puedo dejar a nadie afuera, pero todos dicen: 'No, no, a Chile le gusta más que a Argentina'", dijo en aquella oportunidad, la cual recordó el pasado diciembre cuando hizo un resumen de su año. "¡Soy un éxito en Chile!", aseguró.