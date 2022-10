"Cuando me mandaste la foto sexy": Repenning bromeó sin filtro con Priscilla Vargas

Un juguetón José Luis Repenning sorprendió a Priscilla Vargas al bromear en el matinal "Tu Día", mientras hablaban sobre chascarros a la hora de usar WhatsApp.

"Repe, yo me acuerdo que una vez me equivoqué, pero me salvaste. Estábamos los dos en un mismo grupo de WhatsApp", partió relatando la periodista.

"¡Ahh!, cuando me mandaste la foto sexy", contestó el nuevo rostro de Canal 13.

El coquetón comentario generó risas y fue desmentido de inmediato por la misma Vargas: "Resulta que estábamos con Repe en un mismo grupo de WhatsApp que era un grupo selecto de prensa", explicó.

Según recordó la animadora, "algo pasó con una persona que estaba en ese grupo. Entonces Repe, muy zalamero, viste que siempre están los 'espinitas', escribió 'Ay, que te vaya bien', pero muy zalamero".

"Y yo, en vez de escribirle directamente a Repe, escribí en el chat del grupo. Puse 'hazle un queque ahora'. Me di cuenta que me equivoqué, intenté borrarlo y eliminé para mí. Y ahí quedó para siempre. Lo tuve que llamar (a Repenning)", remató.

Finalmente, todo quedó en una anécdota, pues entre ellos se cubrieron las espaldas para bajarle el tono al chascarro.