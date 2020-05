"Dame fuerte": Amaya Forch sorprendió pidiendo un latigazo en vivo a Eduardo Fuentes

La noche de este martes, el programa "Mentiras Verdaderas" tuvo un inesperado momento protagonizado por la actriz Amaya Forch, quien le pidió a Eduardo Fuentes que le pegara un latigazo con un cinturón, a modo de broma.

El espacio de La Red tenía también como invitados a Nacho Pop, Rodrigo González y el "profesor Rossa" Iván Arenas, vía videollamada, quienes contaron diversas historias siempre con humor.

Forch tenía un cinturón en la mano y el animador había propuesto hablar del sexo en tiempos de coronavirus, pero el tema derivó en anécdotas de sus despidos en TV.

"A mí nunca me han echado", dijo Forch, dando paso a que Eduardo Fuentes bromeara: "Fuera... ¡no, no, no!".

Allí, la actriz le ofreció el cinturón de una sexy manera: "Pégame tú a mí y me voy", lo que el conductor hizo con muchas dudas y suavemente. "Pero dame fuerte", le dijo.

El momento provocó puras risas.