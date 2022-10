Daniel Fuenzalida por término de "Me Late": "Hasta donde yo sé, Iván Núñez no tiene nada que ver"

El conductor de "Me Late" Daniel Fuenzalida explicó en un video que la participación de Marlene de la Fuente, ex de Iván Núñez, no tuvo que ver con el fin del programa de TV+.

Este domingo, "Huevo" Fuenzalida publicó un video para aclarar lo que define como una "lamentable coincidencia" entre la participación de De la Fuente el jueves y la decisión del canal de poner fin a "Me Late" al día siguiente.

Junto con decir que se trató de un capítulo con rigor periodístico, Fuenzalida afirmó que el viernes "el canal toma la decisión de comunicarme a mí que el programa no seguía al aire".

"Quiero dejar súper en claro que Iván Núñez no tiene nada que ver. No pasa por una cuestión editorial. Los ejecutivos cuando me llaman, no se tocó este tema, no se habló y no se mencionó", expresó el conductor.

"Hasta dónde yo sé, Iván Núñez no tiene nada que ver. Quiero ser súper claro. Hicimos el programa (el jueves) y coincidió con que al otro día se acababa el programa", declaró Fuenzalida.