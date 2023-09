Daniel Fuenzalida se emocionó en televisión al recordar el último regalo que le dio su padre

El animador Daniel Fuenzalida, quien sufrió la trágica perdida de su padre César Fuenzalida la semana pasada, retomó sus labores en radio y televisión, sin dejar de dedicarle unas sentidas palabras en el programa "Sin Dios ni Late".

Para comenzar, el rostro de televisión tomó una camioneta roja de su escritorio y agradeció el cariño que recibió de sus cercanos y los televidentes. "Simplemente, agradecer ese cariño que uno siente en la calle, un cariño que es auténtico, muy humano", dijo.

Bajo la misma línea, detalló sobre el juguete que tenía en la mano que "fue el último regalo que me dio mi papá para Navidad, yo tengo una camioneta igual a ésta, de verdad, de las grandes. Él me decía que lo único que quería era regalarme una pequeña, una chica y no había encontrado una roja como la mía. Por lo tanto, encontró una blanca, la estuvo pintando, entonces es pintada por él".

Y explicó con la voz quebrada que ese objeto este en su escritorio es con el fin de honrar a su padre: "Cuando yo partí el 'Sin Dios Ni Late', le dije: 'papá, yo te quiero homenajear con esta camioneta ahí en el escritorio'. Así que es una linda manera de hacerlo, se lo dije en vida, así que lo recuerdo con esta linda camioneta".

"Siempre me ha acompañado durante todos estos programas, desde el primero, cuando Anita me pidió unos autos para poder decorar, y dije que quería llevar la camioneta de mi papá. Ahí nos ha acompañado siempre, y ahí va a estar", recalcó emocionado.