Daniel Fuenzalida señala que hubo "mano negra" detrás del fin de "Me Late"

Daniel Fuenzalida volvió a referirse al fin del programa "Me Late" e indicó que "la forma no fue buena" a la hora de tomar la decisión por parte del canal.

En "Juego Textual" de Canal 13, el ex conductor del espacio fue consultado si lo que ocurrió con "Me Late" se debió a una mala evaluación del trabajo de su equipo o fue por una "mano negra".

"Como se dieron las condiciones de salida del programa, no tengo dudas de que debe haber habido una mano negra, porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió", señaló Fuenzalida.

Además, detalló que fue citado "el viernes a las siete de la tarde después de hacer el programa en vivo y me informaron que el programa ya no iba más".

"Llevo 25 años en la televisión, sé las reglas del juego, los ejecutivos pueden hacer el contenido que quieran, la oferta mía a lo mejor ya no les gustó y cumplió un ciclo. Lo que me da pena es que la forma no fue buena", afirmó.