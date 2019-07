Daniel Stingo puso en aprietos a ministro del Trabajo por proyecto para rebajar la jornada laboral

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg (RN), visitó el matinal "Muy Buenos Días" de TVN para hablar del proyecto de flexibilidad laboral del gobierno. Sin embargo, fue puesto en aprietos con las intervenciones del abogado Daniel Stingo.

La iniciativa del Ejecutivo busca diferenciarse de la que rebaja las 45 horas semanales a 40, propuesta por la diputada Camila Vallejo y que ha sido criticada por el secretario de Estado.

Pero Stingo, quien es abogado laboralista, lo refutó: "No pasa nada, es un miedo que existe. No implica un mayor desempleo ni menos sueldos. Eso no es cierto", remarcó entregando ejemplos de países con muchas menos horas en sus jornadas laborales.

"El Derecho Laboral existe para proteger a los trabajadores, no para hacerle el juego a los empleadores. Esta medida (la del gobierno) sería ideal si los trabajadores tuvieran la opción de decirlo, pero no tienen la opción de decirlo", agregó.

Su emplazamiento se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron sobre él, principalmente con elogios.