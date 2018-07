Daniela Aránguiz le respondió a Pamela Díaz con frase sobre la ordinariez

Ha nacido una nueva rivalidad en el mundo de la farándula: Pamela Díaz tiene en Daniela Aránguiz a una nueva y formidable enemiga. La esposa del Mago se sumó al matinal de Chilevisión luego de la partida de la Fiera.

Hace unos días, Díaz le dedicó una frase muy poco amistosa a su contrincante: "Ella es una persona que no es muy querida, que se quedó en una televisión antigua… Yo no vivo de mi marido".

Aránguiz replicó en una entrevista con TVN, donde le preguntaron por la salida de Díaz de Chilevisión. "Yo no hablo de la gente de mi canal (ríe). No me dejan", replicó, con voz poco seria.

Cuando le consultora por las ofertas de la tendría su "enemiga", Aránguiz recurrió a la ironía y dijo "la felicito si es así, poh. Le deseo lo mejor. Que le vaya regio".

Por último, cuando le dijeron si le mandaría un recado, Aránguiz dijo "no me quiero referir a ese tema. Y nunca voy a caer en la ordinariez de hablar mal de la gente que trabaja en el mismo canal que yo".

Esta última frase es una clara alusión a lo que dijo Pamela Díaz hace unas semanas, cuando calificó a Carola de Moras, su compañera de trabajo, como "una mala copia de Tonka Tomicic".