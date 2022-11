Daniela Aránguiz tras quiebre con Jorge Valdivia: "Le plantee terapia de parejas y él se reía"

La modelo Daniela Aránguiz habló públicamente de su separación con Jorge Valdivia, dando detalles de cómo fue su relación en el último tiempo.

En el programa "Podemos Hablar", Aránguiz afirmó que "los matrimonios duran hasta que las mujeres quieren, hasta que las mujeres dejan de aguantar. Yo dejé de aguantar muchas cosas".

"Yo creo que si un hombre mira para el lado, es porque tiene problemas, y no por algo que una tengo como falencia. Hay un problema de inseguridad y que hay que tratar", expresó.

Asimismo, Aránguiz dijo que pensó en terapia para solucionar temas de pareja, porque "me gusta el tema psicológico, porque es un tema país que debería estar dentro de la salud, pero Jorge nunca creyó en eso. Últimamente sí, yo le planteé en algún momento terapia de pareja, pero él se reía".

"Creo que Jorge es súper influenciable, y a mí todo nuestro matrimonio me costó muchos años sacarle amigos y cosas, amigos que vienen del mismo fútbol. No daré nombres, pero sí es influenciable en algunas cosas, y yo cumplí una edad donde no quieres más aguantar, pero sí lo sigo amando, como hombre y padre de mis hijos", declaró Aránguiz.