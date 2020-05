Daniela Palavecino es la nueva eliminada de "Masterchef Celebrity"

Daniela Palavecino es la más reciente eliminada de "Masterchef Celebirty", donde en el capítulo emitido este domingo quiso tomar un riesgo con una preparación y pagó muy caro las consecuencias.

En la segunda prueba del capítulo, los concursantes debieron cocinar con corazones de animales, pero como la actriz es vegetariana, le tocó preparar corazones de alcachofa. El problema fue que no le salió como esperaba.

Palavecino quiso experimentar con un preparación con crema de coco, pero el sabor no convenció a la jueza Fernanda Fuentes ni a Chris Carpentier. La concursante defendió su preparación y dijo que le gustaba el sabor agridulce.

Pese a confesar bastante tranquilidad con lo realizado, Palavecino se transformó en la nueva eliminada del espacio. Lo bueno es que en redes sociales varios usuarios le tomaron cariño y expresaron que les cambió la percepción que tenían de ella.

Las reacciones en redes:

No es como que soporte a la Dani Palavecino pero no puede estar Carlitos Zarate en competencia y ella no xddddd#MasterChefCelebrity