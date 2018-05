Daniella Chávez se reunió con diputado para denunciar rutina de Yerko: "Son agresiones"

La última rutina de "Yerko Puchento" en el programa "Vértigo" no dejó a nadie indiferente. Sus chistes y bromas contra Daniella Chávez llevaron a que la invitada al estelar reaccionara incluso reuniéndose con autoridades.

Este viernes la chica Playboy se juntó con el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, y con su esposa en el ex Congreso Nacional.

En conversación con Cooperativa, la modelo contó que la invitaron "para prestarme todo su apoyo. Ellos quieren hacer una denuncia al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para que no siga habiendo discriminación a ningún género".

Chávez aseguró que el actor Daniel Alcaíno la trató de prostituta durante su rutina de humor y explicó que analiza tomar acciones contra el humorista, su guionista y Canal 13.

Hoy en el ex congreso Nacional, viendo las acciones legales a seguir contra Daniel Alcaíno #Yerko espero que todo resulte y está lucha sirva para que no se vuelva a insultar, humillar, denigrar a una mujer en televisión ni en ninguna parte! pic.twitter.com/qo50q1cfAK — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 11 de mayo de 2018

"Obviamente me gustaría que no vuelva a suceder", dijo Chávez quien declaró sentirse incómoda durante el espacio.

"No iba preparada para eso. Mis ganas eran de pararme. Ninguna persona me prestó ropa, ni el público, pero a mí me molestó porque yo vivo luchando contra el machismo de hombres y mujeres", reveló.

Me voy con mucha pena y lo que más da pena, que después de un acto cobarde de #Yerko nadie dijo nada, Martín Carcamo se reía y Diana Plop, habían 3 mujeres y ninguna dijo algo, así es fácil pisotear a las mujeres! Después sale con el discurso pro mujer, nefasto! #Vertigo2018 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 11 de mayo de 2018

Asimismo, reclamó contra el humor del personaje, afirmando que cada semana agrede a personas. "Son cosas que no son chistosas. Antes nos reíamos de los discapacitados, pero no es chistoso", aseveró.

Daniella Chávez pretende que Yerko "cambie su rutina. Son agresiones finalmente, y que después terminé con un discurso feminista no es consecuente. No estoy a favor con las agresiones".

"Son todos los jueves, distintas personas que él toma para burlarse y para insultar", sentenció.