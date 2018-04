Destrozan a matinal de La Red por contacto con Aroldo Maciel, supuesto experto en sismos

Usuarios de redes sociales criticaron duramente al matinal "Hola Chile" de La Red por dar espacio al presunto investigador brasileño experto en sismos Aroldo Maciel.

El programa se comunicó con Maciel para conversar sobre el sismo percibido durante la mañana de este jueves en la zona norte del país.

"Yo esperaba que esto pasase en el límite entre Chile y Argentina", dijo el hombre que dice predecir temblores. El sismo se produjo cerca de la costa chilena.

Maciel, quien suele ser contactado y citado por Juan Andrés Salfate en el mismo canal, ha sido criticado en otras oportunidades por expertos en geofísica, quienes aseguran que su tasa de aciertos es mínima.

Algunas de las reacciones en redes:

No , no , no , no , ya esta bueno de tanta Chanteria en TV , denuncia en contra de la RED por seguir avalando a un pobre imbécil como Aroldo y tener otro como Salfate que obviamente llegará a hablar weas #FelizJuevesHC