Diana Bolocco dio detalles de "Resistiré": "Las condiciones son precarias"

Diana Bolocco, animadora del nuevo reality show "Resistiré" de Mega, entregó algunos detalles sobre el programa que comienza este domingo 17 de marzo.

"Había una idea generalizada de que esto sería 'más para la tele', pero las condiciones han sido precarias y eso hace aflorar muchas cosas", confesó a La Cuarta.

Las condiciones del programa han sido tan extremas que los concursantes presuntamente han comido gusanos y no han podido ducharse ni lavarse los dientes. Es más, según "Intrusos" dos participantes ya se retiraron y uno fue eliminado.

"El programa ha reunido a participantes con personalidades muy fuertes y muy distintas", señaló Diana Bolocco, quien destacó a Álex Caniggia: "Tiene un historial de polémicas y una personalidad en que no le importa lo que piensen de él".

El hijo del controvertido ex futbolista argentino sería uno de los primeros eliminados, según "Intrusos", pero Bolocco lo consideró uno de los personajes más interesantes: "He conversado harto con él, y con todos, y siento que tiene una cara hacia afuera que no necesariamente representa su personalidad. Siento que tiene una especie de coraza, porque él no es solo ese hijo multimillonario sino que es mucho más que eso".

Diana aseguró que los concursantes además "no tienen contacto con nada del exterior, lo que incluye noticias y asuntos familiares".

El programa será emitido en simultáneo por MTV (América Latina) y Azteca 7 (México),