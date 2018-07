Confirman a Broly como el villano de la película de "Dragon Ball Super"

Toei Animation y Akira Toriyama confirmaron que Broly será el principal enemigo de Gokú y compañía en la película de "Dragon Ball Super".

El regreso del clásico personaje era exigido hace años por los seguidores de la serie y, por ello, su creador quiso explicar por qué lo trae de vuelta.

The BROLY story that Akira Toriyama wants to tell. #DragonBallSuper pic.twitter.com/5chcsx4al1