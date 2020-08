El regreso de "Animaniacs" tiene fecha de estreno a través de Hulu

22 años después del fin de "Animaniacs", este 2020 volverá a tener a la popular producción de dibujos animados, gracias a la plataforma de streaming Hulu y con la producción ejecutiva de Steven Spielberg tal como en los '90.

"Hulu, Amblin Television y Warner Bros. Animation se enorgullecen de presentar una nueva versión de la icónica serie de dibujos animados familiar para toda la familia, ya que los hermanos Warner, Yakko y Wakko, y la hermana Warner, Dot, tienen un gran tiempo causando estragos y caos en las vidas de todos los que conocen", dijo Hulu en un comunicado.

Según el anuncio, los hermanos Warner no serían los únicos que volverían este 2020, pues el regreso incluye nuevos episodios de "Pinky y Cerebro", parte de los personajes más populares de la producción animada.

Se espera que este retorno en Hulu tenga una primera temporada con 13 capítulos disponibles desde el 20 de noviembre y un segundo ciclo programado para 2021.

💥 The Warner siblings are taking over! 💥#Animaniacs premieres November 20. Stay tuned for a few special messages from our zany pals later today 😉 pic.twitter.com/UR6jW54UnK