Festival de Cine de Tribeca homenajeó a "Los Simpson" en su 30° aniversario

Los Simpson, la serie de televisión animada de mayor duración de la historia, fue celebrada este domingo en el Festival de Cine de Tribeca, donde se conmemoró el 30 aniversario de uno de los shows más influyentes de EE.UU. y se revelaron algunos de sus secretos.

"Dibujé a Bart en cinco minutos en una servilleta, sí", confesó el creador de la serie, Matt Groening, que afirmó haber diseñado a los principales personajes de Los Simpson en un sofá mientras esperaba reunirse con James L. Brooks, uno de los productores.

