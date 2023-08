Funcionario de la Posta Central impresionó con su parecido al Maestro Roshi

Conocido como el "Maestro Roshi" de la Posta Central, el auxiliar José Pino Salazar trabaja ahí desde 1988 y participó de la sección "Posta Retratos" del TikTok del centro médico, en la que destacan a diferentes trabajadores.

Pino relató en el registro cómo se ganó el apodo: "Había dos doctores acá que se fueron, el doctor Novillo y el doctor Murillo. Uno me decía 'Maestro Strange' y el otro 'Maestro Roshi'", y agregó que "me regalaron una figura del 'Maestro Roshi' y me dio por empezar a coleccionar y la misma gente me fue reconociendo".

Asimismo, señaló que todos lo llaman así y que hasta le piden fotos dentro del hospital cuando lo ven. Además, se comprometió tanto con el parecido que tiene su ropa especial de trabajo con la cara del primer maestro de Son Goku y Krilin.

Por otro lado, señaló que lo que más le gusta del personaje es que "el 'Maestro Roshi' tiene un temple de acero. Él nunca se daba por vencido y eso es lo que yo también encuentro que se asemeja a mí", y aseguró que "vivo buscando a mi 'Bulma'".