"Scooby-Doo" se queda sin padres: Muere co-creador de la serie original

Este 2020 se confirma como un mal año para el famoso perro detective "Scooby-Doo". A menos de tres meses de la muerte de su co-creador Joe Ruby, hace unos días falleció el otro autor del personaje.

Según reporta TMZ el pasado viernes murió a sus 82 años el caricaturista Ken Spears, uno de los responsables, junto a Ruby, de la serie "Scooby-Doo, Where Are You!" que brilló en la era dorada de los estudios Hannah-Barbera a fines de los 60.

La familia de Spears comunicó que el productor murió por complicaciones derivadas de la demencia que padecía desde hace unos años. "Él fue un modelo a seguir para todos nosotros y seguirá viviendo en nuestros corazones", agregaron a Variety.

En agosto pasado murió a los 87 años Joe Ruby, compañero de Ken Spears en la creación del conocido can.