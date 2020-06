Diputada Hoffmann tuvo tensos cruces en matinal: "Igual como tú le decías a Jadue"

La diputada UDI María José Hoffmann protagonizó tensos momentos en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, e incluso recordó el "encontrón" entre la conductora Monserrat Álvarez y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Después de una intervención de otro invitado, la parlamentaria le preguntó a la periodista qué opinaba sobre la incorporación del ministro de Ciencias a la entrega de información sobre la pandemia por parte del Gobierno.

"Otro día me entrevista a mí, diputada", contestó Álvarez sorprendida.

"Estamos conversando po', igual como tú le decías a Jadue ayer, yo creo que es bueno conversar un poquito, ¿o no?", replicó Hoffmann.

"Yo le dije que podríamos preguntar e interrumpir, pero no creo que este sea el foro para preguntarme a mí", aclaró la animadora, provocando que la parlamentaria ofreciera disculpas.

Al rato, Hoffman estaba entregando su opinión y justo alguien intervino para complementar lo que decía. "Ah bueno, si no puedo hablar, me veta la Monse y el que esté interrumpiendo ahora", reclamó.

Jean Philippe Cretton no dudó en dejar todo claro: "A raíz de lo que pasó ayer con el alcalde Jadue y lo que dice usted, no hay ningún veto a ningún político en el programa. Yo no soy dueño de casa acá, pero me parece una pantalla bastante pluralista. No se veta a nadie en el programa".

"Me parece bien. Dígaselo a Jadue, no a mí", espetó Hoffmann, a lo que el conductor replicó: "Se lo digo a todos". La misma Hoffmann reconoció que le explicaron que el espacio era un diálogo pero no entendió bien la modalidad.

Así fue uno de los tensos momentos de Hoffmann en el matinal: