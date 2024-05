Director explicó despido de Camila Andrade: "Ninguna marca se quiere asociar a un lío de faldas"

El programa "Caja de Pandora", de La Red, anunció la salida de Camila Andrade de la conducción y el director del espacio explicó las razones de la desvinculación: el mediático quiebre de Carla Jara y Francisco Kaminski, quien ahora está en una relación con la ex Miss Chile.

"Al principio pensamos que iba a ser algo liviano. Nosotros bien inocentes esperábamos que esto se aclarara. No resultó y a medida que iban avanzando las semanas esto se iba agrandando hasta ahora. Pensamos dejarla en stand by cómo una forma de protegerla a ella, como rostro, para que no la terminaran masacrando mediáticamente", señaló a LUN el director del programa, Ignacio Bustamante.

Caja de Pandora y salida de Camila Andrade: Somos un programa muy familiar

El encargado de "Caja de Pandora" detalló que hubo problemas comerciales a raíz del escándalo farandulero: "A nosotros como programa, pensando que teníamos dos animadores anclas como eran Kaminski y Camila en este problema, nos había perjudicado mucho a nivel comercial. Ninguna marca se quiere asociar a un lío de faldas".

"Justo cuando habíamos partido la temporada en marzo estábamos negociando con nuevos auspicios y se vio entrampada la situación. Con Kaminski estaba claro, no lo querían, pero con Camila pensábamos que iba a ser diferente", agregó.

Bustamante se distanció de los programas de espectáculos que cubren farándula: "Nosotros somos un programa de entretención, muy familiar. Teníamos marcas de empresas familiares, de pareja, que no querían estar involucradas".

El director de TV explicó que la salida de Camila Andrade fue de mutuo acuerdo y que "ella siempre entendió, está muy lúcida con lo que está pasando y el costo que está pagando ella. Tiene fe en que sí se va a poder parar de todo esto y salir airosa, también tiene varias ofertas y en 'Caja de Pandora' quedó con las puertas abiertas".

El programa de La Red ahora está buscando un reemplazo para Andrade que, según el citado diario, se trataría de la española Eva Gómez.